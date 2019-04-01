В Чехии столкнулись трамвай и троллейбус, десятки пострадавших

В чешском городе Брно попали в дорожно-транспортное происшествие трамвай и троллейбус, в результате чего пострадали до 25 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Novinky.

Столкновение произошло на перекрестке улиц Масна и Кршенова

Точное количество пострадавших пока неизвестно. Предварительно, пожарные сообщили о пяти тяжелораненых и около 20 человек с повреждениями меньшей сложности.

"Это массовый инцидент, медики сейчас распределяют пострадавших по уровню сложности их ранений", - сообщили в пожарной службе города Брно.

"Самые серьезные травмы - переломы", - сообщили представители скорой помощи.

Людям с незначительными повреждениями медики оказывают помощь на месте аварии.

По данным железнодорожной инспекции, трамвай был без пассажиров. На данный момент железнодорожная инспекция и полиция выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в американском штате Аризона потерпел крушение вертолет морских пехотинцев Соединенных Штатов. По последней информации, вследствие инцидента погибли двое пилотов.

Кроме того, в Киеве 29 марта случилось дорожно-транспортное происшествие на проезжей части Северного моста. В результате наезда на электроопору водитель и пассажир автотранспорта от полученных травм скончались, еще одному пострадавшему в ДТП оказали необходимую медицинскую помощь.