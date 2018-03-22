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Интервью

В Чехии в результате взрыва на химзаводе погибли 6 человек

НовостиПроисшествия    22.03.2018 - 12:46
Фото: полиция Чехии (aktualne.cz/twitter)
Фото: полиция Чехии (aktualne.cz/twitter)

Взрыв произошел в городе Кралупи-над-Влтавоу

В Чехии под Прагой в результате взрыва на химическом заводе погибли шесть человек. Об этом сообщает АР со ссылкой на слова чиновников.

Представитель региональных пожарных Владимир Кереков говорит, что в четверг в результате взрыва также были ранены много человек.

Сообщается, что завод Synthos расположен в городе Кралупи-над-Влтавоу в районе Мельник Среднечешского края, на реке Влтаве.

Напомним, 15 марта сообщалось, что в городе Крессон (США) прогремел взрыв на химическом предприятии по производству мыла и кислоты. В частности, указывается, что взрыв произошел на химическом заводе в городе Крессон, есть пострадавшие среди рабочих. По словам мэра города Боба Корнетта, этот химический завод производит такие продукты как мыло и кислота. 

 

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Теги: Чехия, завод, Взрыв
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