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В Чехії в результаті вибуху на хімзаводі загинули 6 осіб

НовиниНадзвичайні події    22.03.2018 - 12:46
Фото: поліція Чехії (aktualne.cz/twitter)
Фото: поліція Чехії (aktualne.cz/twitter)

Вибух стався в місті Кралупи-над-Влтавоу

В Чехії в результаті вибуху на хімічному заводі загинули шість осіб. Про це повідомляє АР з посиланням на слова чиновників.

Представник регіональних пожежних Володимир Кереков каже, що в четвер в результаті вибуху також було поранено багато осіб.

Повідомляється, що завод Synthos розташований у місті Кралупи-над-Влтавоу в районі Мельник Среднєчешського краю, на річці Влтаві.

Нагадаємо, 15 березня повідомлялося, що в місті Крессон (США) прогримів вибух на хімічному підприємстві з виробництва мила та кислоти. Зокрема, вказується, що вибух стався на хімічному заводі в місті Крессон, є постраждалі серед робітників. За словами мера міста Боба Корнетта, цей хімічний завод виробляє такі продукти як мило і кислота.

 

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Теги: Чехия, завод, Вибух
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