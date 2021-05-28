В Чехии после решения суда ресторанам разрешили полноценно работать

Правительство Чехии планировало открыть крытые помещения с середины июня, поскольку ситуация постоянно улучшается, а количество прививок от коронавируса растет. Но на прошлой неделе Высший административный суд страны решил, что общие ограничения в отношении ресторанов были незаконными. Жалобу в суд подал клиент.

"Я не совсем рад, что нам приходится в один момент делать такое радикальное ослабление. Если бы не решение суда, то я бы предложил продержаться еще до 14 июня (запланированной даты ослабления), - сказал Войтех.

Рестораны в Чешской Республике имеют право обслуживать клиентов на открытом воздухе с 17 мая. Школы также уже работают. С понедельника бассейны, сауны и казино также смогут вновь открыться, разрешенное количество участников культурных и спортивных мероприятий также увеличится.

Чешская Республика откроется для туристов из семи стран - Словакии, Венгрии, Польши, Словении, Хорватии, Австрии и Германии - по взаимным соглашениям.