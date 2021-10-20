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В Чехии произошла утечка секретной информации: подозрение пало на окружение президента

Новина українською →
Чехия, Среда 20 октября 2021 20:56
В Чехии произошла утечка секретной информации: подозрение пало на окружение президента Фото: Милош Земан, президент Чехии (flickr.com/parliamentaryassembly)
Автор: Дмитрий Левицкий

Полиция и Служба государственной безопасности и информации Чехии расследуют утечку секретной информации из администрации президента. Правоохранители подозревают, что "слить" секретную информацию мог кто-то из окружения президента Милоша Земана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание Denik N.

Информацию о проведении расследования чешскому изданию рассказали четыре источника. Однако, о какой именно информации идет речь, издание не уточняет, но известно, что она поступила от Службы госбезопасности.

Расследование утечки информации началось еще до госпитализации Земана. Правоохранители уже несколько недель пытаются установить, каким образом произошла эта утечка.

В частности, в рамках расследования, чешская контрразведка хочет допросить руководителя президентского офиса Вратислава Минаржа, который, по данным чешских СМИ, попал в скандал с возможной подделкой подписи госпитализированного президента.

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Чехия Милош Земан Утечка данных
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