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У Чехії стався витік секретної інформації: підозра впала на оточення президента

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Чехія, Середа 20 жовтня 2021 20:56
У Чехії стався витік секретної інформації: підозра впала на оточення президента Фото: Мілош Земан, президент Чехії (flickr.com/parliamentaryassembly)
Автор: Дмитро Левицький

Поліція і Служба державної безпеки та інформації Чехії розслідують витік секретної інформації з адміністрації президента. Правоохоронці підозрюють, що "злити" секретну інформацію міг хтось з оточення президента Мілоша Земана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання Denik N.

Інформацію про проведення розслідування чеському виданню розповіли чотири джерела. Однак, про яку саме інформацію йдеться, видання не уточнює, але відомо, що вона надійшла від Служби держбезпеки.

Розслідування витоку інформації розпочалося ще до госпіталізації Земана. Правоохоронці вже кілька тижнів намагаються встановити, яким чином стався цей витік.

Зокрема, в рамках розслідування, чеська контррозвідка хоче допитати керівника президентського офісу Вратіслава Минаржа, який, за даними чеських ЗМІ, потрапив до скандалу з можливою підробкою підпису госпіталізованого президента.

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