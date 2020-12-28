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В Чехии произошел взрыв на электростанции, поднимаются черные клубы дыма

Автор: Анастасия Рокитна

В чешском городе Колин произошел взрыв на электростанции Veolia Energie. Над зданием электростанции черные клубы дыма, которые уже накрыли значительную часть города.

Об этом сообщает телеканал CT.24.

Пока неизвестно, что стало причиной взрыва. Информации о пострадавших тоже нет. Однако, взрыв был мощный, местным жителям рекомендовано не открывать окна.

Электростанция Veolia Energie обеспечивает теплом большинство промышленных предприятий, городских зданий и организаций города, а также большую часть местного населения.

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В тушении огня, возникшего после взрыва, принимают участие 10 пожарных расчетов и вертолет.

Напомним, на юго-востоке Южно-Африканской Республики на нефтеперерабатывающем заводе произошел мощный взрыв. В результате происшествия пострадали по меньшей мере 6 человек.

Ранее сообщалось, что минимум 25 человек пострадали от взрыва в Равалпинди. Инцидент произошел в 50 метрах от полицейского участка.

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