В Чехии отменили визит вице-премьера в Россию для обсуждения "Спутника V"

Визит выпал на период значительного обострения отношений между Россией и США.

Андрей Бабиш еще накануне в различных комментариях говорил, что считает поездку "не идеальной". Он говорил также, что Чехия уже получила предложение о вакцине и может почти сразу получить около 300 тысяч доз "Спутника", но ждет решения регулятора ЕС.

Бабиш отметил, что, по словам Гамачека, единственная цель поездки - договориться о большей партии.

Он также сказал, что не понимает, почему Ян Гамачек взялся за вопрос вакцины, если это сфера ответственности Министерства здравоохранения.