В Чехии отменили визит вице-премьера в Россию для обсуждения "Спутника V"

Вице-премьер Ян Гамачек, исполняющий обязанности министра иностранных дел, отменил официальный визит в РФ. В Москве должны были пройти переговоры о возможных поставках в страну вакцины от COVID-19 "Спутник V".
Визит выпал на период значительного обострения отношений между Россией и США.
Андрей Бабиш еще накануне в различных комментариях говорил, что считает поездку "не идеальной". Он говорил также, что Чехия уже получила предложение о вакцине и может почти сразу получить около 300 тысяч доз "Спутника", но ждет решения регулятора ЕС.
Бабиш отметил, что, по словам Гамачека, единственная цель поездки - договориться о большей партии.
Он также сказал, что не понимает, почему Ян Гамачек взялся за вопрос вакцины, если это сфера ответственности Министерства здравоохранения.
Напомним, две из четырех партий правящей коалиции Словакии потребовали отставки премьер-министра Игоря Матовича после его решения закупить российскую вакцину.
Ранее глава правительства договорился о поставках российской вакцины в обход партнеров по коалиции. Ранее с должности ушел министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи. По его словам, две партии сделали его отставку условием того, чтобы они остались в коалиции.