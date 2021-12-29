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В Чехии хотят заморозить зарплату чиновникам и депутатам, чтобы поднять медикам и учителям

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Прага, Среда 29 декабря 2021 22:18
В Чехии хотят заморозить зарплату чиновникам и депутатам, чтобы поднять медикам и учителям Фото: в Чехии предложили заморозить зарплату чиновников, чтобы повысить медикам и учителям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабинет министров Чехии принял решение заморозить на один год зарплаты чиновников и депутатов. При этом планируется повысить оклады медиков, учителей, работников социальной сферы, военным, правоохранителям и пожарным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание Forum24.

"Мы хотим помочь целенаправленно и конкретно, и сосредоточить внимание именно на тех людях, которые страдают от высоких цен на энергоносители", - цитирует издание главу чешского правительства Петра Фиалу.

По его словам, кабинет министров принял решение с 1 января на 12 месяцев заморозить зарплаты руководителей страны, министерств и ведомств, а также чиновников.

"Одновременно будут повышены оклады медиков, работников социальной сферы, педагогов и военнослужащих", - добавил Фиала.

Зарплаты этих категорий чешских граждан планируется поднять от 2% до 6%. Отмечается, что месячные оклады военных, полицейских, пожарных и социальных работников вырастут примерно на 27 евро.

Решение правительства Чехии о заморозке зарплат чиновников и депутатов для повышения окладов медикам, учителям и другим категориям граждан, должен утвердить парламент страны.

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