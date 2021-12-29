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У Чехії хочуть заморозити зарплату чиновникам і депутатам, щоб підняти медикам і вчителям

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Прага, Середа 29 грудня 2021 22:18
У Чехії хочуть заморозити зарплату чиновникам і депутатам, щоб підняти медикам і вчителям Фото: у Чехії запропонували заморозити зарплату чиновників, щоб підвищити медикам і вчителям (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабінет Міністрів Чехії прийняв рішення заморозити на один рік зарплати чиновників і депутатів. При цьому планується підвищити оклади медиків, вчителів, працівників соціальної сфери, військовим, правоохоронцям та пожежникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання Forum24.

"Ми хочемо допомогти цілеспрямовано і конкретно, і зосередити увагу саме на тих людях, які страждають від високих цін на енергоносії", - цитує видання главу чеського уряду Петра Фіалу.

За його словами, Кабінет міністрів прийняв рішення з 1 січня на 12 місяців заморозити зарплати керівників країни, міністерств і відомств, а також чиновників.

"Одночасно будуть підвищені оклади медиків, працівників соціальної сфери, педагогів і військовослужбовців", - додав Фіала.

Зарплати цих категорій чеських громадян планується підняти від 2% до 6%. Відзначається, що місячні оклади військових, поліцейських, пожежних і соціальних працівників зростуть приблизно на 27 євро.

Рішення уряду Чехії про замороження зарплат чиновників і депутатів для підвищення окладів медикам, вчителям та іншим категоріям громадян, повинен затвердити парламент країни.

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