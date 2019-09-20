В Чехии двое украинцев незаконно регулировали дорожное движение

В Чехии разоблачили двух граждан Украины, которые незаконного регулировали движение транспорта на отремонтированной дороге в районе Градец-Кралове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IDNES.cz.

Как сообщается, на двух регулировщиков пожаловались водители. По их словам, работники в специальных желтых жилетах не понимали чешский язык и не могли ничего объяснить.

Проверка сотрудниками таможни обнаружила, что 24-летний мужчина и 23-летняя женщина приехали из Украины и работали в Чехии нелегально.

"В ходе проверки сотрудники таможни выяснили, что эти люди не имеют действующего разрешения на работу, выданного чешскими властями", - рассказал представитель таможни региона.

Против украинцев намерены открыть административное дело. Им грозит депортация из Чехии.

Чешскую компанию, которая наняла украинцев для регулирования дорожного движения, грозит штраф в размере до 10 млн чешских крон (почти 43 тыс. долларов).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в сентябре 2018 года после матча Чехия-Украина за столкновения с полицией были задержаны 8 украинских болельщиков. После финального свистка началась драка между украинскими фанатами и чешской полицией, за фанатов пытался вступиться тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко.

Кроме того, в Польше арестовали троих поляков и одного гражданина Украины по подозрению в участии в преступной группе, которая организовывала украинцам незаконное пересечение границы с Польшей.