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В Чехии на автостраде столкнулось 40 автомобилей. Движение на Прагу полностью перекрыто

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Четверг 20 января 2022 15:44
В Чехии на автостраде столкнулось 40 автомобилей. Движение на Прагу полностью перекрыто Фото: В Чехии на автостраде столкнулось 40 автомобилей (twitter.com/PPeckova)
Автор: Валерия Полищук

В Чехии произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие на 33-м километре автострады D5. В результате происшествия на автостраде столкнулось около 40 автомобилей и грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Чешское телевидение".

На место происшествия выехали все экстренные службы, также задействован вертолет.

Из-за массового столкновения движение на Прагу полностью перекрыто.

В результате происшествия пострадали по меньшей мере семь человек, одному из них оказали медицинскую помощь.

Еще три человека были госпитализированы с незначительными травмами, а еще трое - доставлены в пражскую больницу вертолетом.

"Здесь следовало ожидать, учитывая количество столкнувшихся автомобилей, что будет большое количество пострадавших. Поэтому оперативный центр объявил травмоопасный план", - рассказала представительница спасательной службы Петра Гомолова.

Пресс-секретарь региональной пожарной службы Тереза Флигерова сообщила, что на трассе столкнулись 22 легковых и 14 грузовых автомобилей.

Пожарные осматривают разбитые автомобили на месте на предмет возможного возгорания и обливают их рабочими жидкостями. Они разделили место вмешательства на три участка, которыми управляют три командира.

По словам пресс-секретаря полиции Власты Сучанковой, причиной аварии, вероятно, стала плохая погода.

"Погода, снежная буря, пронесшаяся над Прагой и центральной Чехией, безусловно, сыграла большую роль в массовом ДТП", - сказала она.

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