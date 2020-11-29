В Чехии с 3 декабря смягчат карантин

Правительство Чехии огласило ослабление жесткого карантина с четверга, 3 декабря. Разрешат работать ресторанам и отменят комендантский час.

Об этом сообщает Irozhlas.cz.

На внеочередном заседании в воскресенье власти понизили уровень эпидемиологической опасности с четвертого на третий. Министр здравоохранения Ян Блатны огласил планируемые смягчения.

С четверга разрешается работа ресторанов и заведений общепита в ограниченном режиме. Магазины и прочая розничная торговля снова смогут работать в воскресенье, что при действующих ограничениях было запрещено.

Отменяется действие комендантского часа с 23:00 до 5:00. Также увеличивается допустимое количество людей для собрания на открытом воздухе - с 6 до 50 человек. В помещениях можно собираться группами до 10 человек.

Возобновят работу музеи и галереи. Их можно будет заполнять на четверть от предполагаемой заполняемости. Также допускается проведение экскурсий в них для групп до 10 человек при соблюдении социальной дистанции. Театры и кинотеатры пока останутся закрытыми.

Правительство заявило, что текущая ситуация позволяет смягчить карантин и создать более приятные условия для населения к Рождеству.

На этой неделе сообщалось, что в Чехии хотят организовать возможность бесплатного тестирования на антитела к коронавирусу для населения. Тестирование может стартовать в середине декабря.

Также в Чехии планируют бесплатно вакцинировать население от коронавируса.