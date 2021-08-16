Чаусу продлили домашний арест: решение суда

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление адвоката Ростислава Кравца.

Чаусу продлили домашний арест еще на 60 суток. Бывший судья будет находиться под домашним арестом до 15 октября 2021 года.

Эту информацию РБК-Украина также подтвердила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

"Да, действительно, суд поддержал ходатайство САП", - сказала она.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд продлить домашний арест.

Отметим, 4 августа ВАКС отправил Николая Чауса под круглосуточный домашний арест - до 18 августа.

САП подала апелляционную жалобу. Адвокат Чауса Ростислав Кравец также анонсировал обжалование решения ВАКС. Однако, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 16 августа оставила под круглосуточным домашним арестом Чауса.

Дело Чауса

Правоохранители ведут расследование по этому делу с 2016 года. Экс-судью подозревают в вымогательстве и получении крупной взятки. Его пытались задержать, но судья скрылся в Молдову.

В начале апреля Чауса якобы похитили в Кишиневе. С тех пор никто не знал, где находится судья, пока его не обнаружили в селе на территории Винницкой области. После этого Чауса задержали сотрудники СБУ.