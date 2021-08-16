Чаусу продовжили домашній арешт: рішення суду

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву адвоката Ростислава Кравця.

Чаусу продовжили домашній арешт ще на 60 діб. Колишній суддя перебуватиме під домашнім арештом до 15 жовтня 2021 року.

Цю інформацію РБК-Україна також підтвердила прес-секретар ВАКС Олеся Чемерис.

"Так, дійсно, суд підтримав клопотання САП", - сказала вона.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд продовжити домашній арешт.

Зазначимо, 4 серпня ВАКС відправив Миколу Чауса під цілодобовий домашній арешт - до 18 серпня.

САП подала апеляційну скаргу. Адвокат Чауса Ростислав Кравець також анонсував оскарження рішення ВАКС. Втім, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 16 серпня залишила під цілодобовим домашнім арештом Чауса.

Справа Чауса

Правоохоронці ведуть розслідування по цій справі з 2016 року. Екс-суддю підозрюють у вимаганні та отриманні великого хабаря. Його намагались затримати, але суддя зник в Молдову.

На початку квітня Чауса нібито викрали в Кишиневі. З того часу ніхто не знав, де знаходиться суддя, поки його не виявили в селі на території Вінницької області. Після цього Чауса затримали співробітники СБУ.