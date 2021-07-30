Чаус якобы нашелся в селе в Винницкой области. НАБУ проверяет информацию

Отметим, в начале апреля Чауса якобы похитили в Кишиневе после того, как он в течение нескольких лет пытался получить там политическое убежище, но в итоге ему отказали.

По версии молдавской стороны, к похищению якобы причастны украинские спецслужбы. Официальный Киев не подтверждал эту версию.

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку утверждал, что Чауса могли вывезти в Украину на машине с дипломатическими номерами. После этого Кишинев добивался снятия иммунитета с одного из украинских дипломатов.

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. Он сбежал из страны после того, как у него возле дома выкопали банки со 150 000 долларов.