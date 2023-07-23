ChatGPT у смартфоні. Названо дату виходу застосунку на Android

За даними компанії, додаток чатбота штучного інтелекту ChatGPT для Android вийде з 24 липня.

Творці також зазначили, що користувачі можуть попередньо зареєструватися в Google Play, аби отримати сповіщення, коли додаток буде запущено.

Чат-бот для iOS вперше з'явився у травні цього року. Протягом першого тижня користувачі завантажили його півмільйона разів.

В українському App Store застосунок з'явився у червні, але поки що він працює на пристроях з операційною системою iOS 16.1 або вище.

ChatGPT безкоштовний, але є і передплата вартістю $20, яка відкриє додаткові можливості.

Нагадаємо, вчора в Білому домі заявили, що контент, що був створений за допомогою штучного інтелекту буде позначено водним знаком. Зокрема на це зголосились OpenAI, Google і Meta.

Регулювання штучного інтелекту

В 2022 році штучний інтелект почав стрімко розвиватись. Поштовхом для цього став реліз бота ChatGPT, який почали активно використовувати в безлічі сфер. Через це країни вдаються до регулювання галузі штучного інтелекту.

Генеральний директор компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, закликав Конгрес Сполучених Штатів регулювати штучний інтелект. Відомо, що Сенатори США проводять секретні брифінги щодо цього питання.

Також, Європейський Союз готує історичний закон, який регулюватиме використання ШІ. Докладніше про те, які обмеження штучного інтелекту планують запровадити, - у матеріалі РБК-Україна.

Ми також писали, що днями Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй вперше проведе офіційне обговорення штучного інтелекту цього тижня в Нью-Йорку.

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