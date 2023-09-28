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ChatGPT отримає доступ до Інтернету: як скористатись

Четвер 28 вересня 2023 00:46
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ChatGPT отримає доступ до Інтернету: як скористатись Фото: ChatGPT отримає доступ до Інтернету (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В новому масштабному оновлені для чат-бота ChatGPT розробники OpenAI додали функцію доступу до Інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тепер користувачі отримають доступ до найновішої інформації через пошукову систему Bing. Ця функція вже вводилась раніше, однак її вимкнули через проблеми з можливістю перегляду користувачами інформації на платних сайтах. Зараз цю проблему усунули - тепер власники сайтів зможуть обирати, як саме користувачі будуть взаємодіяти з ними.

"Сьогодні перегляд за допомогою Bing доступний для користувачів Plus і Enterprise, і незабаром ми розширимо його для всіх користувачів. Щоб увімкнути, виберіть "Перегляд за допомогою Bing" у селекторі під GPT-4", - повідомили розробники.

Оновлення ChatGPT

Чат-бот ChatGPT є статистичною моделлю мови, оптимізованою для ведення діалогів. ChatGPT створювався на суперкомп'ютері, його навчали за допомогою масивів тексту з інтернету та системи навчання із підкріпленням на основі зворотного зв'язку з людиною.

Розробники з компанії OpenAI, одним із засновників якої був Ілон Маск, позиціонують ChatGPT як просту у використанні і людяну систему штучного інтелекту.

Днями вийшло масштабне оновлення чат-боту, в якому його навчили "розмовляти і слухати".

"Нова технологія, здатна створювати реалістичні синтетичні голоси всього за кілька секунд прослуховування реальної мови, відчиняє двері для багатьох творчих додатків, орієнтованих на доступність", - зазначили в OpenAI.

Детальніше про масштабне оновлення - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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