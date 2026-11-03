ChatGPT чекає радикальний апгрейд: OpenAI змінює інтерфейс і правила підписок

Об'єднання вкладок та спільний пул токенів для Codex

За словами розробників, тепер користувачі зможуть пройти весь шлях від задуму до готового результату в одному вікні.

Оновлений інтерфейс дає змогу завантажувати файли, підключати плагіни, доручати ШІ створювати сайти й презентації та стежити за його роботою в реальному часі.

Разом із цим розробники впроваджують важливі технічні зміни:

Окремий інструмент Codex збереже власний інтерфейс, але ділитиме спільний пул токенів із ChatGPT.

Для більшості користувачів навантаження не зміниться, проте за інтенсивного використання скидання лімітів доведеться очікувати частіше.

Спочатку тестова версія буде доступна обмеженому колу користувачів - це потрібно для збору відгуків перед масовим розгортанням.

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Суворі обмеження на пристрої та платіжні картки

Паралельно OpenAI оновила правила безпеки, що стосуються платних підписок Go, Plus, Pro 100, Pro 200 та Pro 500.

Система автоматично блокує нові покупки або вимагає виходу з акаунта, якщо до однієї платіжної картки чи пристрою прив'язано забагато платних профілів.

На безкоштовні та корпоративні тарифи ці обмеження не діють.

У разі появи повідомлення про перевищення ліміту пристроїв користувачам пропонують:

увійти під іншим дозволеним власним акаунтом;

скасувати передплату та оформити повернення коштів через інтерфейс ChatGPT, Google Play або службу підтримки Apple;

докупити додаткові кредити використання в налаштуваннях профілю, якщо така функція доступна у регіоні користувача.

Розробники наголошують, що вихід з акаунта або звичайне скасування передплати не гарантує автоматичного зняття обмежень.

У разі виникнення помилок через спільне використання ПК або банківської картки кількома членами родини необхідно звертатися до служби підтримки.