Чат-бот "єВорог". Українцям пояснили, як допомагати у знищенні окупантів

Українці вже зараз можуть допомогти військовим наблизити нашу перемогу. Всі громадяни України можуть надавати інформацію про розташування окупантів чи ворожої техніки. Зокрема бійців ЗСУ цікавить інформація про:

ракетні комплекси С300 та Іскандер;

системи зв’язку;

засоби радіоелектронної боротьби;

бензовози;

скупчення техніки;

переміщення колон техніки;

транспортування техніки залізницею;

склади з боєприпасами;

позиції артилерії.

"Більше заявок у чатбот "єВорог" - вища статистика втрат окупантів", - додали в "Дії".

Перейти в "єВорог" можна з головного екрана в застосунку "Дія" або за посиланням.

Проте не забувайте про свою безпеку. Не наближайтеся до загарбників надто близько, видаляйте історію листування та світлини зі смартфона, а також не обговорюйте переміщення ворожої техніки телефоном.

Робота підпілля в Україні

Днями партизани в Запорізькій області знищили групу окупантів. У тимчасово окупованому селі Чкалово, Мелітопольського району, українські партизани знищили групу представників російської окупаційної армії

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