Часу залишилося мало: Свириденко назвала головне завдання на посаді прем'єра

Головною метою нового уряду України буде нарощування внутрішнього виробництва зброї як страховки від ризику втрати зовнішньої допомоги. Однак вікно можливостей "буде дуже коротким".

Про це заявила новий прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю Bloomberg.

"Наше завдання - домогтися результатів за більшістю напрямів у дуже стислі строки", - заявила Свириденко, яка змінила Дениса Шмигаля, чий п'ятирічний термін став рекордним для України.

Вона заявила, що має намір "досягти чогось за найближчі кілька місяців".

Новий прем'єр-міністр заявила, що також планує найближчими днями провести віддалену бесіду з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, з яким вона активно працювала над угодою з видобутку корисних копалин України, щоб обговорити можливу фінансову допомогу.

Новий Кабінет міністрів також прагнутиме до співпраці зі США в закупівлях озброєнь, включно із системами ППО Patriot, і спільному виробництві безпілотників.

Свириденко зазначила, що це може включати будівництво у США заводів із виробництва безпілотних літальних апаратів.

"Ідея в тому, що ми дійсно сильна нація - я вважаю, що це один із найкращих у світі прикладів єдиного поля битви для випробування технологій", - сказала прем'єр.

Новий уряд

Як зазначає Bloomberg, перестановки в кабінеті міністрів, проведені Володимиром Зеленським минулого тижня, стали частиною зусиль із призначення прихильників президента України, які потенційно можуть завоювати прихильність президента США Дональда Трампа.

Свириденко вступила на посаду через 11 тижнів після того, як її команда в Міністерстві економіки уклала угоду з Вашингтоном про доступ до природних ресурсів України.