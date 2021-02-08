Частные исполнители обвинили Минюст в давлении и несправедливых санкциях

Между Министерством юстиции Украины и частными исполнителями назревает конфликт. Последние обвиняют ведомство в давлении и участившемся применении санкций.

Об этом говорится в статье на ZN.ua.

"Согласно исполнительным документам, сегодня государство имеет право взыскать с должников свыше 1 трлн грн. По логике, в возвращении триллиона гривен должны быть заинтересованы все. Однако неожиданно главным тормозом для успешного взыскания долгов выступило Министерство юстиции", - отмечает издание.

В частности, как отмечается в публикации, тормозит взыскание долгов Дисциплинарная комиссия частных исполнителей при министерстве.

По мнению сообщества частных исполнителей Украины, комиссия якобы оказывает давление на институт частных исполнителей и устраняет конкурентов Государственной исполнительной службы.

В поддержку своего заявления Ассоциация приводит статистику дисциплинарных наказаний, которая за последний год выросла более чем в 10 раз: 28 заседаний, 280 представлений о привлечении частных исполнителей к дисциплинарной ответственности, 68 из которых удовлетворены.

"Министерство юстиции Украины делает все, чтобы должник имел возможность игнорировать решение суда и избегать ответственности. Сегодня почти все жалобы должников на действия частных исполнителей почему-то рассматриваются Дисциплинарной комиссией, хотя именно ее задачей является формировать соответствующий "фильтр" для огромного количества представлений. Таким образом Дисциплинарная комиссия при министерстве сегодня фактически пытается заменить собой судебную власть в Украине", - заявил заместитель главы Ассоциации частных исполнителей Украины (АЧИУ) Анатолий Телявский.

С целью привлечения внимания общественности и государственных органов к проблеме, Ассоциация частных исполнителей уже обратилась с официальными письмами к президенту, председателю Верховной рады, премьер-министру и руководителям международных донорских проектов, направленных на поддержку реформ в Украине.

Сообщество требует изменений в процедуре принятия решений Дисциплинарной комиссии, либо, в противном случае, отставки руководства Министерства юстиции.