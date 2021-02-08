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Приватні виконавці звинуватили Мін'юст у тиску і несправедливих санкціях

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 13:21
Приватні виконавці звинуватили Мін'юст у тиску і несправедливих санкціях Фото: Міністерство юстиції (УНІАН)
Автор: РБК-Україна

Між Міністерством юстиції України та приватними виконавцями назріває конфлікт. Останні звинувачують відомство в тиску і частому застосуванню санкцій.

Про це йдеться в статті на ZN.ua.

"Згідно з виконавчими документами, сьогодні держава має право стягнути з боржників понад 1 трлн грн. За логікою, у поверненні трильйона гривень повинні бути зацікавлені всі. Однак несподівано головним гальмом для успішного стягнення боргів виступило Міністерство юстиції", - зазначає видання.

Зокрема, як наголошується в публікації, гальмує стягнення боргів Дисциплінарна комісія приватних виконавців при міністерстві.

На думку спільноти приватних виконавців України, комісія нібито чинить тиск на інститут приватних виконавців та усуває конкурентів Державної виконавчої служби.

В підтримку своєї заяви Асоціація наводить статистику дисциплінарних покарань, яка за останній рік зросла більш ніж у 10 разів: 28 засідань, 280 подань про залучення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності, 68 з яких задоволені.

"Міністерство юстиції України робить все, щоб боржник мав можливість ігнорувати рішення суду і уникати відповідальності. Сьогодні майже всі скарги боржників на дії приватних виконавців чомусь розглядаються Дисциплінарною комісією, хоча саме її завданням є формувати відповідний "фільтр" для величезної кількості представлень. Таким чином Дисциплінарна комісія при міністерстві сьогодні фактично намагається замінити собою судову владу в Україні", - заявив заступник голови Асоціації приватних виконавців України (АПІУ) Анатолій Телявський.

З метою привернення уваги громадськості та державних органів до проблеми, Асоціація приватних виконавців вже звернулася з офіційними листами до президента, голови Верховної ради, прем'єр-міністра та керівників міжнародних донорських проектів, спрямованих на підтримку реформ в Україні.

Співтовариство вимагає змін у процедурі прийняття рішень Дисциплінарної комісії, або, в іншому випадку відставки керівництва Міністерства юстиції.

Нагадаємо, інститут приватних виконавців працює в Україні з 2017 року згідно з планом Реформування системи виконання судових рішень, прийнятих Кабінетом міністрів.

За виконавчу службу і контроль діяльності приватних виконавців у Міністерстві юстиції відповідає заступник міністра з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

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