Частная школа AISU. Почему нам не страшен карантин

В школе AISU учатся дети родителей, которые путешествуют по миру, в том числе по европейским странам, поэтому мы понимаем масштаб рисков и спокойно воспринимаем решение КГГА о переходе на карантин и поддерживаем его. Более того, считаем, что в частных школах он необходим больше, чем в государственных.

Мы организовали интерактивное дистанционное обучение. Далеко не каждая школа, даже частная, готова сегодня обучать дистанционно, но в AISU большой опыт именно в таком формате. К тому же наш директор Людмила Иванова была руководителем государственного проекта по дистанционному обучению.

Деятельность учеников координируют классные руководители, психолог и администрация школы. Каждый учитель адаптировал свою программу и свои проекты под онлайн-формат, и дети учатся из дома в режиме скайп-конференции сразу со всем классом. Кроме того ученики получают индивидуальные консультации.

Мы подготовили программу дистанционного обучения и для наших дошкольников. Их родители и няни ежедневно получают специальные рекомендации и задания, чтобы сделать каждый день ребенка интересным и насыщенным. Продолжают работу коммуникативные курсы и клубы. В частности клуб "Дебаты", где дети совершенствуют коммуникативные навыки, креативное и критическое мышление. В расписании учеников есть и медицинские минутки.

Для нас важно обеспечить детей не стандартными упражнениями из учебника, а подобрать такие задачи, чтобы заинтересовать в их исполнении, улучшить те навыки, которые понадобятся ученикам в дальнейшей реализации себя. Мы ожидаем невероятные видео, интересные разработки и креативные идеи по результатам освоения учебного материала в этот период.

Вместе с тем мы надеемся, что карантин не продлится дольше определенных сроков, и скоро дети вернутся к обычному формату обучения.

Напоминаем, что в AISU продолжается набор учащихся на следующий год, и до 1 апреля скидка 40%.

Больше информации – на сайте школы https://aisu.school

По адресу Киев, улица Драгоманова , 1в

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