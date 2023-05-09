Частковий експорт газу дозволить зберегти газовидобуток України від падіння, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-директора з міжнародних та регуляторних питань "Оператора газотранспортної системи (ГТС) України" Ольгу Бєлькову.

"Особисто я підтримую ідею часткової лібералізації експорту природного газу з України… Фізично закритий ринок дійсно може призвести до суттєвого зниження інтересу відповідних видобувних компаній", - написала вона.

Посилаючись на звіт IEA у 2023 році, вона також зазначила, що в газовидобувній галузі бар'єри, які виникають тимчасово, мають дуже великий вплив на подальший розвиток галузі, навіть в роки, коли все добре для інвестора.

"Так в США попри шалений попит 2022 року та високі ціни зростання було переважно шляхом похідного виробництва від нафти і не більше ніж 4%. На жаль, не можна впевнено передбачити зниження споживання газу, або його заміну на альтернативи швидко, тому важливо не втратити обсяги виробництва", - зазначила вона.

Ще один приклад, як утримати інтерес видобувних компаній, який навела екс-директор ОГТСУ - Аргентина, де активно стимулювали нову для країни галузь нетрадиційного газу, надавали підтримку, але не хотіли "відпускати" газ із країни.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з питань енергетики та комунальних послуг Андрій Герус запропонував відновити експорт газу та вугілля. За його словами, завдяки частковому експорту вугілля та газу Україна може залучити додаткові ресурси для відновлення енергосистеми після масованих атак.