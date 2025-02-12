Частка прихильників мирних переговорів серед жителів Росії зросла до максимуму

Рівень підтримки війни не змінюється з лютого 2022 року. У січні 2025 року схвалюють вторгнення - 78%. Кажуть, що не підтримують війну 15% опитаних.

У січні 2025 року було зафіксовано максимальну частку опитаних, яка вважає, що наразі слід розпочати мирні переговори - 61%, водночас 31% респондентів говорив про необхідність продовжувати військові дії (мінімальні показники за весь час спостережень).

Соціологи не уточнюють предмета "мирних переговорів". Однак попередні опитування свідчать, що 70% схвалили б негайне припинення війни, однак за умови збереження захоплених територій України. У разі відходу з окупованих територій завершення війни підтримали б лише 30% опитаних.

З листопада 2023 року зросла частка респондентів, яка вважає, що участь посередників у переговорах між Росією та Україною полегшить досягнення мирної угоди - до 67% (зростання на 23 в.п.). Про протилежне говорять тільки 13% опитаних, ще 20% респондентів вагалися з відповіддю.

У ролі посередників у переговорах між Росією та Україною 23% опитаних називають Китай, 20% - США. Ще 8% згадали Туреччину, 6% - Угорщину та Індію. Не змогли назвати жодної країни 28% респондентів (важко відповісти - 21%, ніяка країна - 7%).

За останній рік збільшилася частка тих, хто вважає, що війна з Україною закінчиться в найближчий рік або раніше, зараз так думають 43% респондентів. Говорять про те, що конфлікт триватиме більше року кожен третій опитаний (32%).

Більшість респондентів вважають, що військові дії закінчаться перемогою Росії - 76%. Ще 15% респондентів думають, що жодна зі сторін не зможе взяти гору. Про перемогу України говорять менше 1% опитаних.

Опитування "Левада-центру" проведено з 23 по 29 січня 2025 року серед 1615 осіб. Дослідження проводять удома у респондента методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з імовірністю 0,95) не перевищує 3,4%.