Частка євро у міжнародних платежах впала до трирічного мінімуму

Дані SWIFT показали, що частка транскордонних транзакцій із використанням єдиної європейської валюти впала до 31,74% від загального обсягу у квітні з 32,64% у березні. Використання долара зросло до 42,71% із 41,74%.

Частка долара продовжувала зростати після краху кількох американських кредиторів та побоювань із приводу швейцарського банку Credit Suisse, що зрештою призвело до її придбання UBS Group. Навіть незважаючи на недавнє падіння, євро, як і раніше, залишається другою валютою у світі для платежів по SWIFT.

На британський фунт припадає 6,58%, на китайський юань 2,29%, на канадський долар - 2,20%. Частка єни у платежах розгорнулася після стрибка у березні. У звіті йдеться, що у квітні він становив 3,51% після 4,78% у березні.