Частину земель Чорнобильського заповідника передадуть прикордонникам: у чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що загальна потреба землевідведення уздовж кордону складає понад 23 тисячі гектарів. Понад 2 тисячі гектарів - це землі природно-заповідного фонду, які віддадуть військовим частинам Державної прикордонної служби.

Прикордонники будуть проводити будівництво, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій на цих територіях.

Як зазначається, вже підготовлений проєкт указу президента України щодо зміни меж території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Наразі документ проходить погодження в центральних органах виконавчої влади.

В МВС додають, що прикордонникам у постійне користування надаються земельні ділянки шириною 30-50 метрів уздовж кордону на суші та по берегу української частини річки, озера та іншої водойми. Біля кордону з Росією та Білоруссю ширина такої ділянки до двох кілометрів.

Білорусь допомагає Росії у війні

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України, зокрема, розміщує на своїй території російську техніку та війська.

Також Білорусь організувала так звані "навчання" з Росією, які тривають з 29 квітня 2022 року. Тому українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні.