ua en ru
Чт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Частину земель Чорнобильського заповідника передадуть прикордонникам: у чому причина

Чорнобиль, Четвер 07 березня 2024 09:40
UA EN RU
Частину земель Чорнобильського заповідника передадуть прикордонникам: у чому причина Фото: частину земель Чорнобильського заповідника передадуть прикордонникам (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Частину земель Чорнобильського заповідника біля кордону віддадуть прикордонникам. Там облаштують оборонні укріплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що загальна потреба землевідведення уздовж кордону складає понад 23 тисячі гектарів. Понад 2 тисячі гектарів - це землі природно-заповідного фонду, які віддадуть військовим частинам Державної прикордонної служби.

Прикордонники будуть проводити будівництво, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій на цих територіях.

Як зазначається, вже підготовлений проєкт указу президента України щодо зміни меж території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Наразі документ проходить погодження в центральних органах виконавчої влади.

В МВС додають, що прикордонникам у постійне користування надаються земельні ділянки шириною 30-50 метрів уздовж кордону на суші та по берегу української частини річки, озера та іншої водойми. Біля кордону з Росією та Білоруссю ширина такої ділянки до двох кілометрів.

Білорусь допомагає Росії у війні

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України, зокрема, розміщує на своїй території російську техніку та війська.

Також Білорусь організувала так звані "навчання" з Росією, які тривають з 29 квітня 2022 року. Тому українські військові продовжують посилювати охорону на кордоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Чорнобиль Чорнобильській заповідник пограничная служба Прикордонники
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 7 березня
Ситуація на фронті сьогодні 7 березня
DAILY
Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Брак людей та жінки на "чоловічих" посадах. Як змінився ринок праці через війну та мобілізацію