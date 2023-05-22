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Частину України накриють рясні дощі: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Понеділок 22 травня 2023 07:00
Частину України накриють рясні дощі: прогноз погоди на сьогодні Фото: синоптики попереджають про дощі та грози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 22 травня буде з дощами та грозами. Повітря сьогодні прогріється максимум до +23 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні рясні, але короткочасні дощі накриють південні, східні та частину центральних областей України. Місцями очікують грози.

На решті території без опадів. Вітер північно-східний та східний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть +18 +23 градуси, а вночі у середньому +9 +14. На заході, півночі та у Вінницькій області вночі прогнозується лише +6 +11 градусів.

Частину України накриють рясні дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

Сьогодні у столиці України буде хмарно з проясненнями. Синоптики зазначають, що у Києві буде сухо, опадів не очікується.

Температура повітря вдень буде +21 +23 градуси, а вночі близько +10 градусів.

Частину України накриють рясні дощі: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні до кінця травня.

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