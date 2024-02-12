Часть Украины накроют дожди, а на севере будет туман: прогноз погоды на завтра

Часть Украины накроют небольшие и умеренные дожди во вторник, 13 февраля. При этом на севере прогнозируется туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно.

Ожидается небольшой, а в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской и Киевской областях умеренный дождь. Только в южной и юго-восточной части ночью без осадков.

Ночью и утром на севере страны местами прогнозируется туман.

Ветер южный (в западных областях - северо-западный), 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +3 +8 градусов, а в восточных областях 0 +5 градусов. При этом днем осикуется +8 +1 градусов, а в западных и северных областях +5 +10.

Кроме того, в Карпатах прогнозируется дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток составит 0 +5 градусов.

Погода в Украине сегодня

По прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в феврале 2024 прогнозируется от -4 до +2 градусов. В Киеве ожидается близко к норме.

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