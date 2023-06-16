Частину України накриють дощі з грозами: прогноз погоди на вихідні

За прогнозом синоптиків, у найближчі три доби в західних областях очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. При цьому завтра місцями прогнозуються значні дощі.

Температура повітря вночі становитиме +11 +17 градусів, а вдень +19 +25.

На решті території України буде без опадів. Лише вдень у неділю, 17 червня, на сході та південному сході країни місцями очікуються короткочасні дощі та гроза.

Крім того, 18 та 19 червня в південних, а в понеділок також у Вінницькій та Житомирській областях місцями прогнозуються короткочасний дощ та гроза.

Температура повітря вночі становитиме +13 +19 градусів, а вдень +24 +30. Вітер переважно східний, 3-10 м/с.