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Частину України накриє туман та дощі: прогноз погоди на завтра

Вівторок 13 лютого 2024 15:35
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Частину України накриє туман та дощі: прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Погода в Україні буде дощовою завтра, 14 лютого. При цьому частину країни накриє туман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Укргідрометцентру в Facebook.

За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно. Також очікується невеликий дощ. Проте вночі у Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській та Вінницькій областях буде помірний дощ.

Вдень в західних областях місцями можливий дощ з мокрим снігом. Вночі у південно-східній частині, вдень на крайньому заході та сході країни без істотних опадів.

У центральних, південних та східних областях вночі та вранці місцями прогнозується туман.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі - східний, 7-12 м/с.

Температура повітря у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях протягом доби коливатиметься від +1 до +6 градусів. Вдень на Закарпатті до +9. На решті території вночі +2 +7 градуси, а вдень +7 +12.

В Карпатах вночі очікується невеликий сніг, а вдень буде без опадів. Температура вночі та вдень становитиме 0 -5 градусів.

Погода в Києві та області

Завтра в столичному регіоні буде хмарно, також очікується невеликий дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області протягом доби становитиме +1 +6 градусів, а у Києві - +3 +5.

Частину України накриє туман та дощі: прогноз погоди на завтра

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