Частину областей заллють дощі: прогноз погоди на сьогодні

Осінні дощі сьогодні, 10 жовтня, накриють частину регіонів України. Крім того, очікується невеликий спад температур.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні дощі накриють частину Лівобережної України. На решті території буде суха погода, місцями з мінливою хмарністю.
Температура повітря складатиме в середньому вночі +4 +9 градусів, а вдень +12 +18 градусів.
У столиці та Київській області сьогодні без дощів. У Києві очікується сонячна погода. Стовпчики термометрів покажуть вночі +5 +8 градусів, а вдень до +13.
Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі спрогнозували погоду на жовтень.
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