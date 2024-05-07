Частині заявників на компенсацію "єВідновлення" відмовляють: як цього уникнути

За її словами, станом на 7 квітня житлові сертифікати "єВідновлення" на суму 9,1 млрд гривень видали 5246 заявникам, станом на 6 травня загальна сума виданих сертифікатів сягнула 10,6 млрд. Саме таку суму можуть витратити на придбання нових домівок 6303 власники сертифікатів.

"Ми бачимо, що зараз видається більше ніж 1 тис. житлових сертифікатів за місяць. За цей же період сума компенсацій, які видають громадянам, чиє житло знищено в результаті російської збройної агресії, зростає в середньому на 1 млрд гривень. Більше того, ми бачимо, що українці в середньому витрачають на придбання нового житла більше ніж 1 млрд гривень за тридцять днів", - зазначила Шуляк.

Вона пояснила - станом на 7 квітня сума коштів, яку українці витратили на придбання житла в обмін на сертифікати, склала 4 млрд гривень. А вже через місяць вона перетнула відмітку у 5,4 млрд гривень.

За її словами, показовим аргументом на користь того, що програма дійсно працює, є кількість відмов по ній: люди розуміють, що "єВідновлення" - не та державна програма, де позитивного рішення можна чекати роками і далеко на факт, що буде на їх користь.

Протягом місяця у житловому сертифікаті "єВідновлення", який можна обміняти на нову домівку, відмовлено лише 386 заявникам. Більше того, загальна кількість відмов поступово зменшується.

"В період з 7 квітня по 6 травня на компенсацію за знищене житло подалася 1651 родина. І відмовлено лише 23% з них. При цьому у, наприклад, відсоток відмов станом на 3 березня становив 34%", - пояснила вона.

У переліку основних причин відмови - випадки, коли житло не зареєстроване у Державному реєстрі речових прав (ДРРП). Саме тому, зазначила Шуляк, всі правоустановчі документи, право власності на квартиру, на будинок, треба обов’язково взяти, піти до нотаріуса, ЦНАПу або до державного реєстратора і перевірити, чи внесені дані до такого Реєстру - оскільки він почав працювати тільки з 2013 року, дуже багато нерухомості туди і досі не внесено. Через це людям у компенсації, на жаль, відмовляють, оскільки запис у ДРРП дозволяє переконатися, що претендує на компенсації саме власник знищеного житла.

"Ми розуміємо, що частина людей ще доносить дані, хтось намагається поновити правоустановчі документи, тому що у багатьох вони або згоріли, або взагалі були загублені. Тому надважливо, щоб у ДРРП був відповідний запис. Якщо його немає, отримати право на компенсацію людина може тільки через суд. Але як показує судова практика - це також не боляче і не страшно, оскільки суди зазвичай виносять такі рішення на користь позивачів", - зазначила Шуляк.

Вона також додала, що якість роботи програми, яка безпосередньо впливає на кількість відмов у компенсаціях як за знищене, так і за пошкоджене житло, постійно покращують. Зокрема, цьому дуже допомогло проведення публічних консультацій восени минулого року, на яких громадськість і отримувачі компенсації зуміли підсвітити деякі недоліки роботи "єВідновлення".