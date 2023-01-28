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У частині України оголосили повітряну тривогу. Що кажуть військові про причини

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Україна, Субота 28 січня 2023 14:47
У частині України оголосили повітряну тривогу. Що кажуть військові про причини Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Причиною повітряної тривоги, яку нещодавно оголосили у частині областей Україна, був невідомий об'єкт. Військові припускають, що, ймовірно, це міг бути безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Варто зазначити, що близько 13:36 у Чернігівській, Сумській, Харківській та Донецькій областях оголосили повітряну тривогу. Вона тривала близько 40 хвилин. У мережі повідомили про нібито ворожий об'єкт, який летів зі швидкістю понад 300 км/год.

Що кажуть Повітряні сили

Речник ПС Юрій Ігнат підтвердив, що військові зафіксували об'єкт, тому була оголошена повітряна тривога. Він припустив, що ймовірно, це міг бути ворожий розвідувальний дрон.

"Я зв'язувався з нашими органами військового управління, ті, що відстежують цілі. Так, було помічено, якась несанкціонована ціль. Зараз встановлюється, і зрозуміло, що є ціль, яка радіолокаційно помітна, то буде ввімкнено сигнал повітряної тривоги, навіть якщо це розвідувальний БПЛА ворожий. А це, ймовірно, можна припустити і такий розвиток подій", - зазначив речник.

Нагадаємо, вчора росіяни випустили по Україні 55 ракет різних типів. Українські сили ППО збили 47 російських ракет.

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