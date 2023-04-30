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У частині Хмельницької області сьогодні вимкнуть світло: у чому причина

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Хмельницький, Неділя 30 квітня 2023 15:03
У частині Хмельницької області сьогодні вимкнуть світло: у чому причина Фото: частину Хмельницької області сьогодні знеструмлять (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У низці населених пунктів Хмельницької області ввечері 30 квітня вимкнуть світло. Це може статися у період з 18:00 до 20:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Хмельницькобленерго".

Енергетики попередили, що проведуть ще один етап робіт, який забезпечить суттєве поліпшення надійності передачі та розподілу електроенергії.

"Роботи спричинять короткочасне відключення електричної енергії, але воно триватиме не більше 20 хвилин та охопить такі мікрорайони Хмельницького як Заріччя, Озерна, Виставка, Лезневе", - йдеться у повідомленні.

Також фахівці знеструмлять Старосинявську громаду, частково не буде світла у Лісовогринівецькій та Красилівській територіальних громадах.

Нагадаємо, 28 квітня російська армія вдарила по одному з об'єктів генерації електроенергії у Донецькій області.

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Хмельницкая область Хмельницький вимкнення світла Електроенергія
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