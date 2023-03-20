У частині Херсонської області сьогодні відключать світло: у чому причина

"Сьогодні з 9:00 до 16:00 для проведення ремонту тимчасово будуть відключені споживачі електроенергії кількох сіл Білозерської громади", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська за минулу добу 86 разів обстріляли територію Херсонської області. Окупанти застосували важку артилерію та "Гради".

Через ворожі атаки шестеро жителів Херсонської області отримали поранення.

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