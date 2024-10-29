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Частині чорнобильців скасують надбавку до пенсії: економія 15 млрд гривень

Фото: у Раді пропонують скасувати  надбавку до пенсії частині чорнобильців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту до першого читання проєкт бюджету на 2025 рік та проєкт Бюджетних висновків. Серед іншого пропонується скасувати надбавки для частини пенсіонерів-чорнобильців.

Про це заявила голова комитета Роксолана Підласа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її публікацію у Facebook.

"Так звана "чорнобильська пенсія" (доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення) буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік", - написала вона.

За її даними, "ціна питання виплати пенсій новим "поселенцям" - близько 15 млрд гривень".

Крім того, комітет пропонує скасувати Дорожній фонд у бюджеті обсягом 43,2 млрд гривень.

Водночас комітет відмовився скасувати норму про збільшення зарплати прокурорам на 3 млрд гривень.

Підласа повідомила, що розгляд бюджету в першому читанні відбудеться найближчим днями.

Пенсіонери-чорнобильці

Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні було 639 тисяч пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Усього в Україні налічувалося 10,517 млн пенсіонерів.

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів-чорнобильців в Київській області - 206 тисяч. У Житомирській області - 89 тисяч, у Рівненській - 94 тисячі.

Крім того, у Черкаській області 39 тисяч, у Волинській області 36 тисяч, у Вінницькій області та Києві по 29 тисяч пенсіонерів-чорнобильців.

Особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, призначається державна та додаткова пенсії. 

Зокрема пенсія призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи:

  • із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках;
  • або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
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