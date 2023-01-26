Частина уламків від російських ракет впала у Вінниці (фото)

Під час сьогоднішнього обстрілу РФ по Україні частина уламків російських ракет впала на територію Вінниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Вінниці Сергія Моргунова в Telegram.

Він також наголосив, що жертв та руйнувань в наслідок падіння уламків не було. Наразі на території де були виявлені уламки працює поліція.

"Після сьогоднішньої ракетної атаки та роботи нашої ППО частина уламків ракет впала в межах міста", - заявив Моргунов.

Нагадаємо, сьогодні по всій Україні лунала повітряна тривога через ракетний обстріл з боку Росії. Під час якого росіяни випустили по нашій країні 55 ракет, 47 з яких збили українські захисники.

Під час тривоги у Вінниці було чути звуки вибухів, на що голова Вінницької ОВА заявив, що йде повітряний бій.

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