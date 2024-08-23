Частина центру Чернігова залишилася без світла

Ситуація зі світлом в Україні

Росія у 2024 році відновила масштабні обстріли енергетики України. Були знищені декілька великих ТЕС, зокрема Зміївська у Харківській області, Трипільська у Київській області та Бурштинська в Івано-Франківській області.

Внаслідок серйозних пошкоджень в Україні вводили відключення світла за графіками. Ситуація зі світлом погіршилася під час аномальної спеки у липні. Через погоду зросло споживання електроенергії, а генерація не могла покрити дефіцит.

РБК-Україна спитало експерта, коли в Україні перестануть відключати світло за графіками. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

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