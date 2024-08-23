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Частина центру Чернігова залишилася без світла

Фото: центр Чернігова частково без світла 23 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Частина центру Чернігова сьогодні, 23 серпня, залишилася без світла. Знеструмлені понад 14 тисяч абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Чернігівобленерго" у Telegram.

Як зазначається, у Чернігові було аварійно відключено відразу кілька ліній електропередачі. Без електропостачання 14 046 абонентів у центрі міста.

"Робимо усе, щоб відновити електропостачання якомога швидше", - зазначають енергетики.

Нагадаємо, за повідомленнями "Укренерго", 23 серпня в Україні не будуть вимикати світло. Сьогодні графіки відключень не діють, але українців закликають бути заощадливими.

 

Ситуація зі світлом в Україні

Росія у 2024 році відновила масштабні обстріли енергетики України. Були знищені декілька великих ТЕС, зокрема Зміївська у Харківській області, Трипільська у Київській області та Бурштинська в Івано-Франківській області.

Внаслідок серйозних пошкоджень в Україні вводили відключення світла за графіками. Ситуація зі світлом погіршилася під час аномальної спеки у липні. Через погоду зросло споживання електроенергії, а генерація не могла покрити дефіцит.

РБК-Україна спитало експерта, коли в Україні перестануть відключати світло за графіками. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

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ЧернігівЕлектроенергіяВідключеня світлаЕнергетики