Частина Тернополя сьогодні буде без світла: список адрес

У Тернополі сьогодні, 19 лютого, відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні деяких споживачів міста. Це пов’язано з ремонтними роботами на лініях електропередач та трансформаторних підстанціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Тернопільобленерго ".

Зокрема, з 08:30 до 13:00 год. відбудеться вимкнення електроенергії за адресами:

вул. Горбачевського 6а;

вул. Замонастирська 32;

вул. Князя Острозького 47;

вул. Стецька 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 15а, 17, 19, 20б, 21, 24, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32;

вул. Стрімка 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

вул. Шпитальна 5, 9а, 11, 21, 23, 24, 25, 27, 29.

З 10:00 до 12:00 год. відбудеться вимкнення електроенергії за адресами:

вул. Микулинецька 59;

вул. Молодіжна 26;

вул. Фестивальна 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.

Дефіцит електроенергії

Нагадаємо, інтенсифікація обстрілів, глибина руйнувань об'єктів енергетики минулої зими та збільшення навантаження через холодну погоду очікувано призвели до дефіциту е/е. За оцінками НБУ, дефіцит е/е у IV кварталі становив лише близько 3%, що менше за попередні очікування (5%).

Дефіцит був переважно локальним та майже повністю компенсувався імпортом е/е, тож не мав додаткового негативного впливу на економічну активність.

НБУ очікує незначний дефіцит електроенергії в Україні до кінця опалювального сезону. У подальшому завдяки ремонтам та поставкам нового обладнання дефіциту е/е не очікується.

Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, з початку опалювального періоду в Україні не застосовували масштабних відключень світла.

"Були локальні пошкодження енергооб’єктів в різних регіонах - останнім часом, зокрема, ворог дуже активно атакує Дніпропетровщину", - сказав він. За його словами, подачу електрики споживачам відновлювали досить швидко.

Водночас керівник "Укренерго" підкреслив, що розслаблятися ще рано, опалювальний сезон все-таки ще не завершено, а ворог може атакувати енергосистему не тільки взимку.