Частина Львова завтра залишиться без води

Один з районів Львову залишиться без водопостачання у середу, 1 лютого. Там будуть проводити заміну аварійної ділянки водопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.

За даними відомства, мова йде про Залізничний район Львову. Там на вулиці Городецька 22 б працівники комунальних служб будуть проводити ремонтні роботи.

У зв'язку з цим без водопостачання з 08:30 1 лютого до о 06:00 2 лютого залишаться такі вулиці: Повітряна, Сяйво, Олесницького, Тісна, Мирна, Скромна, Чижевського, Моторна, Пропелерна, Доробок, Вигоди, Пілотів, Низинна, Ловецька, Сірка, Підлісна, Потебні, Суботівська, Нечая, Косинського, Широка, Невелика, Дідушка, Олешківська, Планерна, Ангарна, Орельська, Сластіона, Гніздовського, Рудненська, Самарська, Кондратюка, Гайова, Чагарникова, Курмановича, Гречана, Грузинська, Кавказька, Лукича, Житня, Вівсяна, Церетелі, Пшенична, Самбірська, Рівненська, Ірчана, Ліщинова, Вільхова, Городоцька (парна сторона від №166 до №306, непарна сторона від №241 до №371), Виговського (парна сторона від №1 до №71, непарна сторона від №1 до №31), Кричевського, Дрогобицька, Дубнівська, Підгаєцька, Дальня, Полтави, Корсунська, Лютнева, Бакинська, Агабек-Заде, Флінти, Величка, Журавлина, Малицької, Дозвільна, Ряшівська, Сигнівка, Головатого, Годованця, Сигнальна, Гірника, Вагонна, Паровозна, Яворницького, Баштанна, Караджича, Мисливська, Любінська (парна сторона від №48 до №196, непарна сторона від №71 до №217), Терлецького, Патона, Євського, Гіацинтова, Тюльпанова, Трещаківського, Камінна, Каховська, Гарматія, Д.Апостола, Тернова, Болбачана, Сполучна, Ганцова, П'ясецького, Збиральна, Конюшинна, Білогорща, Північна, Авіаційна, Зимноводівська, Станційна.

Окрім цього після завершення ремонтних робіт можливе тимчасове погіршення якості води. Це пов'язано з тим, що буде проведено промивку водопровідної мережі. Вода може мати рудий колір та неприємний запах.