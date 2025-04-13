Частина Києва лишилась без світла: що трапилось і коли чекати відновлення

У Києві раптово зникло світло в одному з районів. Столичні енергетики вже працюють на місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

"Енергетики вже працюють на місцях і роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки аварії. Дякуємо за терпіння та розуміння!", - додали в ДТЕК.

За даними ДТЕК, без електропостачання залишились будинки Дарницького району, зокрема на вулицях:

"Дарницький район Києва: через аварію на обладнанні частина жителів залишилась без світла", - повідомили енергетики.

Ситуація в енергетиці

Зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, енергетична інфраструктура країни зазнає постійних атак. Це призводить до регулярних відключень електроенергії в різних регіонах, зокрема в Сумській, Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях.

У відповідь на ці виклики, енергетики впроваджують аварійні та превентивні відключення світла, щоб зменшити навантаження на систему та запобігти масштабнішим аваріям.

Проте, через постійні обстріли, енергосистема України перебуває в аварійному стані, що ускладнює її стабільну роботу.

Зауважимо, що днями в мережі говорили про можливе повернення відключень світла і навіть погодинних графіків через різке похолодання. Адже під час активного використання обігрівальних приладів збільшується навантаження на загальну енергосистему.

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