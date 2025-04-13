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Часть Киева осталась без света: что случилось и когда ждать восстановления

Киев, Воскресенье 13 апреля 2025 19:47
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Часть Киева осталась без света: что случилось и когда ждать восстановления Фото: в части Киева исчез свет (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве внезапно исчез свет в одном из районов. Столичные энергетики уже работают на местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Дарницкий район Киева: из-за аварии на оборудовании часть жителей осталась без света", - сообщили энергетики.

По данным ДТЭК, без электроснабжения остались дома Дарницкого района, в частности на улицах:

  • Бориспольской;
  • Ялтинской.

"Энергетики уже работают на местах и делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия аварии. Спасибо за терпение и понимание!", - добавили в ДТЭК.

Ситуация в энергетике

Заметим, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, энергетическая инфраструктура страны подвергается постоянным атакам. Это приводит к регулярным отключениям электроэнергии в различных регионах, в частности в Сумской, Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях.

В ответ на эти вызовы, энергетики внедряют аварийные и превентивные отключения света, чтобы уменьшить нагрузку на систему и предотвратить масштабные аварии.

Однако, из-за постоянных обстрелов, энергосистема Украины находится в аварийном состоянии, что затрудняет ее стабильную работу.

Заметим, что на днях в сети говорили о возможном возвращении отключений света и даже почасовых графиков из-за резкого похолодания. Ведь во время активного использования обогревательных приборов увеличивается нагрузка на общую энергосистему.

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Киев Отключения света
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