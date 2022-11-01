Частина Хмельницького та район залишаться без світла сьогодні: що сталося

Після третьої години дня жителі частини Хмельницького та прилеглих громад залишаться без світла. Це потрібно для нормалізації роботи енергосистеми в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

"Сьогодні з 15-00 енергетики здійснюватимуть перемикання з метою здійснення аварійно-відновлювальних робіт та приведення схеми роботи електромереж до нормального режиму роботи", - розповів він.

Тому, за словами Гамалія, частина міста Хмельницького та Хмельницької, Ярмолинецької, Красилівської, Старокостянтинівської громад будуть тимчасово знеструмлені.

"Будь ласка, зберігайте спокій. Енергетики прикладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення нормального режиму роботи електромереж", - звернувся з проханням він.