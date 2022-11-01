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Часть Хмельницкого и район останутся без света сегодня: что произошло

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Хмельницкий, Вторник 01 ноября 2022 15:42
Часть Хмельницкого и район останутся без света сегодня: что произошло Фото: в Хмельницкой области энергетики занимаются нормализацией электроснабжения (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

После трех часов дня жители части Хмельницкого и близлежащих общин останутся без света. Это необходимо для нормализации работы энергосистемы в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

"Сегодня с 15-00 энергетики будут переключаться с целью осуществления аварийно-восстановительных работ и приведения схемы работы электросетей к нормальному режиму работы", - рассказал он.

Поэтому, по словам Гамалия, часть города Хмельницкого и Хмельницкой, Ярмолинецкой, Красиловской, Староконстантиновской общин будут временно обесточены.

"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Энергетики прикладывают максимум усилий для скорейшего восстановления нормального режима работы электросетей", - обратился он.

Напомним, по состоянию на вечер 27 октября Хмельницкий и область частично остались без света из-за аварийных отключений.

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