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Частина європейських компаній виступила проти заборони на постачання сталевих полуфабрикатів із РФ

Фото: частина європейських компаній виступила проти заборони на постачання сталевих полуфабрикатів із РФ (gmk center)
Автор: Артем Горовенко

Низка європейських прокатних заводів виступила проти посилення санкцій проти металургів Росії. Нібито виникнуть складнощі з постачанням напівфабрикатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НВ.

"Відсутність поставок для перекатників перешкодить здатності ЄС будувати [серед іншого] нові вітряні установки та покращувати енергетичну незалежність, тоді як напівфабрикати зі сталі (сляби, заготовки та блюми) будуть негайно перенаправлені в інші регіони. З врахуванням того, що частка сталевих напівфабрикатів у загальному російському експорті складає 1%, потенційна заборона не матиме відчутного впливу на Росію", - пояснюється у зверненні EU Reroller Forum.

Що характерно, EU Reroller Forum містить підприємства, які прямо або опосередковано пов’язані з Росією - до прикладу, у компанії Marcegaglia є металургійний завод у місті Володимир, компанія Pittini заключила ще у 2014 році контракт з російським Металоінвестом, а NBH є спільним підприємством російського NLMK та Агентства з управління фінансовими інвестиціями бельгійського регіону Валлонія.

Як відомо, у середині березня країни ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти РФ. У ньому, серед іншого, було передбачено обмеження на імпорт металопродукції. Проте ця заборона не поширювалась на напівфабрикати.

Наразі Єврокомісія розглядає розширення санкцій проти металургії Росії і на напівфабрикати.

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