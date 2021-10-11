Часть штрафов за нарушение ПДД могут отдать местным общинам: что предлагает МВД

В Министерстве внутренних дел предлагают изменить систему распределения средств от штрафов за ПДД. Планируется отдавать местным общинам часть от этих поступлений.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Мы хотели бы выйти уже вскоре с инициативой в законодательном порядке установить систему распределения поступлений от штрафов за нарушение правил дорожного движения. По нашему мнению, от 10 до 30% поступлений от этих штрафов могли бы направляться в местные общины", - пояснил Енин.

Кроме того, по его словам, предлагается привлекать общественность к выявлению подобных нарушений.

"Например, мы планируем разработать приложение, которое бы позволяло фиксировать грубые нарушения правил дорожного движения другим его участникам. На первом этапе может идти речь о проезде на красный свет, нарушение правил проезда железнодорожных переездов или проезд через двойную полосу", - отметил Енин.

Первый заместитель главы МВД подчеркнул, что при наличии соответствующей доказательной базы и нормативного урегулирования, удастся более активно включить общину в такие процессы.

"И, поверьте мне, каждый значительно больше будет думать перед тем, как допустить грубое нарушение правил дорожного движения, рискуя быть снятым другими пешеходами или водителями", - добавил Енин.