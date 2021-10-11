Частину штрафів за порушення ПДР можуть віддати місцевим громадам: що пропонує МВС

У Міністерстві внутрішніх справ пропонують змінити систему розподілення коштів від штрафів за ПДР. Планується віддавати місцевим громадам частину від цих надходжень.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

"Ми хотіли б вийти вже незабаром з ініціативою в законодавчому порядку встановити систему розподілу надходжень від штрафів за порушення правил дорожнього руху. На нашу думку, від 10 до 30% надходжень від цих штрафів могли би скеровуватись до місцевих громад", - пояснив Єнін.

Крім того, за його словами, пропонується залучати громадськість до виявлення подібних порушень.

"Наприклад, ми плануємо розробити застосунок, який би дозволяв фіксувати грубі порушення правил дорожнього руху іншим його учасникам. На першому етапі може йтися про проїзд на червоне світло, чи порушення правил проїзду залізничних переїздів, чи проїзд через подвійну смугу тощо", - зазначив Єнін.

Перший заступник глави МВС підкреслив, що за наявності відповідної доказової бази і нормативного врегулювання, вдасться більш активно включити громаду в такі процеси.

"І, повірте мені, кожен значно більше буде думати перед тим, як допустити грубе порушення правил дорожнього руху, ризикуючи бути зафільмованим іншими пішоходами чи водіями", - додав Єнін.