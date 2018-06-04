Частину районів Азовського моря закриють через навчання

Частину районів Азовського моря планується закрити до осені

Україна закриє деякі райони Азовського моря через проведення навчань. Про це повідомив начальник прес-центру Військово-морських Сил України Олег Чалик, передають "Новини Донбасу".

Він розповів, що район закривають за заявкою Збройних сил України з 1 червня до 1 вересня 2018 року.

Зазначимо, що будуть закриті райони на схід від Маріуполя, біля Широкіно, в районі Мелекіно і Білосарайської коси, а також на схід від Бердянська.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що на території Донбасу знаходяться майже 200 об'єктів, які несуть екологічну загрозу.