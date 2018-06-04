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Частину районів Азовського моря закриють через навчання

НовиниСуспільство    04.06.2018 - 15:53
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)
Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Частину районів Азовського моря планується закрити до осені

Україна закриє деякі райони Азовського моря через проведення навчань. Про це повідомив начальник прес-центру Військово-морських Сил України Олег Чалик, передають "Новини Донбасу".

Він розповів, що район закривають за заявкою Збройних сил України з 1 червня до 1 вересня 2018 року.

Зазначимо, що будуть закриті райони на схід від Маріуполя, біля Широкіно, в районі Мелекіно і Білосарайської коси, а також на схід від Бердянська.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що на території Донбасу знаходяться майже 200 об'єктів, які несуть екологічну загрозу.

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Теги публікації: Донбас, Азовское море  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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